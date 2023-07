Michael Schumacher: Unglaublich stolz! Es ist einfach so schön

Und während Mick schon seit Jahren hart dafür arbeitet, in die Formel-1-Fußstapfen seines Vaters zu treten, wagt nun auch Tochter Gina einen mutigen Schritt. Die 26-Jährige hat ihre eigene Modekollektion mit dem Label "Herzen’s Angelegenheit" herausgebracht und steht sogar selbst als Model vor der Kamera. Ein Fotoshooting fand auf dem Gelände der Schumacher-Ranch in der Schweiz statt. An der Seite ihres Hundes und ihrer geliebten Pferde präsentiert sie ihre eigens entworfenen Seidenblüschen mit Pferde- und Reitsportmotiven. Die Kollektion wird unter anderem auf der Internetseite der Schumacher-Ranch angeboten und verkauft.

Auf den Fotos fällt vor allem auf: Gina Maria kann ihren Vater nicht verleugnen. Die Schumi-Gene kommen durch – in einer weichen, weiblichen Version, aber die schalkhaften, manchmal sanften Augen, die sind genau wie bei Papa.

Wie schön, dass Gina trotz des schweren Familienschicksals heute so strahlen kann. Michael wäre so stolz auf sein kleines Mädchen!