Die Geissens & Michael Wendler: Der Streit eskaliert komplett!

Doch statt Reue zu zeigen, habe der Wendler seine schwangere Frau vorgeschoben, um so Geld zu verdienen. "Das hat uns nicht gefallen. Wir mussten also ein ganz klares Statement positionieren", betont er. "Es ging um alles. Es ging uns um die Senderpolitik, und es ging darum, dass er sich nie entschuldigt hat (...) Vorher hat er Menschen beleidigt, Corona verleugnet, und dann will er auf unserem Haus-Sender eine zweite Chance haben. Da muss man ganz klar an die Leute appellieren: So kann‘s nicht gehen." Und sie meinten es wirklich ernst, versichert Carmen: "Wir hätten in der letzten Konsequenz unsere Koffer bei RTLZWEI gepackt!" Keine Frage, wenn’s nach den Geissens geht, kriegt der Wendler hierzulande kein Bein mehr auf den Boden. Wie Michaelauf diese Kampfansage reagiert, bleibt abzuwarten…