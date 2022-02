Michelle Hunziker & Eros Ramazzotti: Jaa, sie sind wieder vereint!

Schon öfter wurde das einstige Traumpaar auf ihre aktuelle Beziehung zueinander angesprochen. Da hieß es nämlich, die beiden telefonieren jeden Tag und Eros sei eine wichtige Stütze in Michelles Leben, doch darüber hinaus dementierte der Sänger ein mögliches Liebes-Comeback mit seiner Ex-Frau bereits zuvor: "Zwischen mir und Michelle hat es weder eine gefühlsmäßige Wiedervereinigung noch ein Wiederaufflammen der Leidenschaft gegeben" - was gewiss eine herbe Enttäuschung für viele ihrer Fans war. Doch was nicht ist kann ja noch werden, denn wie heißt es so schön? Alte Liebe rostet nicht.

