Michelle Hunziker & Tomaso Trussardi: Jaa, sie sind wieder vereint!

Der 38-Jährige organisierte kürzlich das Event "Fast Cars Slow Food" und "Penske Cars". Natürlich, durfte Tomaso damit auch nicht auf seiner Veranstaltung fehlen. Mit im Schlepptau? Ex Michelle Hunziker. Die 45-Jährige begleitete ihren Verflossenen zu seinem Event und teilte Bilder von ihm während der Veranstaltung in ihrer Instagram Story. Auch Tochter Aurora Ramazzotti war mit ihrem Freund Goffredo Cerza mit von der Partie. Da scheint die Familien-Idylle wohl wirklich aufrecht erhalten zu sein. Schon kurz nach der Trennung fand Tomaso trotz Ehe-Aus versöhnliche Worte für seine Ex Michelle: "Ich liebe sie noch immer, aber auf eine andere Art". So viel Harmonie freut gewiss auch ihre beiden gemeinsamen Töchter Sole und Celeste.

