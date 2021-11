Michelle Monballijn: Gewalt-Vorwürfe! "Ich war mental echt am Boden"

In den Kommentaren unter ihrem emotionalen Posting auf Instagram, in dem sie ihr Herz über den Hass im Netz ausschüttet, trifft sie nicht nur auf Verständnis. Michelle wirft Usern vor "hassgesteuert" und "bösartig" zu sein, was in ihrer Community für Diskussionen sorgt. Sind das nicht die Attribute, die Mikes Sommerhaus-Auftreten genau beschreiben? Eine Nutzerin schreibt: "Statt über sowas erschüttert zu sein, wäre es mal gut, anzufangen deine Kinder zu schützen. Die sind klein und können sich selbst nicht zur Wehr setzten". Verteidigend betitelt eine Fan Mike als "liebevollen und zurückhaltenden Mann den sich jede Frau nur wünschen kann" woraufhin eine weitere Userin auf Mikes Aggressionsprobleme im Sommerhaus eingeht: "'lieb und zurückhaltend'...schlägt sich an einem Pfosten die Hand blutig, weil er 0,0 Emotionskontrolle hat". Zu viel für Michelle, die daraufhin ein Machtwort spricht: