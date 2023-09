Nadja Abd el Farrag & Andreas Ellermann: Alles aus! Sie zieht die Reißleine

Nadja und Andreas wollten eigentlich nach Mallorca reisen, um dort u.a. im "Krümels Stadl" aufzutreten. Doch sie sagte in letzter Sekunde alles ab, wie die "BILD"-Zeitung jetzt erfahren hat. Sie soll Angst- und Heulattacken gehabt haben. Schlimme Erinnerungen kamen wieder hoch. Naddel trat bereits in der Vergangenheit bei Krümel als Sängerin auf. "Ich habe das ja fast vier Jahre auf Mallorca mitgemacht. Ich war von Anfang an nicht so begeistert von der Idee, da wieder aufzutreten", erzählt sie jetzt dem Blatt. "Krümel und ihr Mann wissen es ja ganz genau, die haben mich oft verarscht, mit den Flügen und der Gage. Meine Auftritte wurden immer nach hinten geschoben, erst sollte ich um 0 Uhr auftreten, daraus wurde dann schnell mal 1.30. Vor 2.30 Uhr war ich selten im Bett, morgens kam dann schon wieder der Fahrer, um mich zur ersten Maschine nach Deutschland zurückzubringen. Das war Stress pur!" Ihre Konsequenz: Sie will dort nie wieder einen Fuß reinsetzen. "Wir verzichten auf Mallorca und treten im Inland auf."