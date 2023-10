Nathalie Bleicher-Woth: Liebes-Comeback mit der Ex? Jetzt packt sie aus

Aktuell ist Nathalie Bleicher-Woth in der neuen Reality-TV-Show "LIKE US – NEXT LEVEL" (seit dem 11.10.2023 auf www.cliq.de) zu sehen. Dort gibt sie Einblicke in ihr Leben als Influencerin. Nach den Dreharbeiten stellte vor allem ihr kleiner Sohn Liam ihre Welt auf den Kopf. So sehr, dass sie aktuell wohl ihren kompletten Fokus auf ihn legen will.

Sie verrät uns im InTouch Online-Exklusivinterview, dass sie gerade keine Zeit für die Liebe hat: "Was jemand Neues anbelangt, ich sage immer, wenn etwas so ausgereift ist, [...] dass es jemand ist, der wirklich standhaft in meinem Leben ist, dann würde ich das auch sagen. Nee, aktuell bin ich auch so mit dem Kleinen beschäftigt, dass ich da gar keine Zeit hätte irgendwie zu daten. Da gibt es jetzt nichts."

Anfang des Jahres schien die einstige "Berlin Tag und Nacht"-Darstellerin noch ein Liebes-Comeback mit ihrer Ex aus England nicht auszuschließen. In einer Fragerunde auf Instagram ließ sie damals durchsickern: "Ich vermisse sie manchmal. Ich denke zwar nicht, dass es eine Chance auf ein Comeback gibt, aber sag niemals nie!"

Das hört sich heute auf unsere Rückfrage ganz anders an. Sie gesteht: "Ich hatte mich mit meiner Ex-Freundin getroffen, allerdings war das so, dass sie noch wichtige Sachen hier hatte und die abholen wollte und deswegen haben wir uns getroffen und waren dann auch noch etwas essen. Sehr schön, aber da läuft jetzt auch nichts mehr." Jetzt scheint Nathalie die Zweisamkeit mit ihrem Baby Liam erst einmal in vollen Zügen zu genießen. Wenn es wieder jemand Neues in ihrem Leben gibt, wird sie es ihren Fans wohl als erstes verraten.