New Kids on the Block: So anders sehen die Jungs heute aus

Als Vorreiter der 90er-Boyband-Welle eroberten „New Kids on the Block“ die Teenie-Herzen bereits Ende der 80er, doch am Ende war die Konkurrenz zu groß. Während sich vier der Teenie-Idole der Herausforderung Familie stellten, tanzt einer bis heute aus der Reihe.

Die "New Kids on the Block" Donnie Wahlberg, Jordan Knight, Joey McIntyre, Jonathan Knight und Danny Wood gelten bis heute als Prototyp einer erfolgreichen Boyband

Lange bevor die , Boyzone oder NSYNC den Markt fluteten, gelang New Kids on the Block (NKOTB) der internationale Durchbruch. Als Boyband der ersten Stunde sorgten Donnie Wahlberg, Jordan Knight, Joey McIntyre, Jonathan Knight und Danny Wood mit „You Got It“ (1988) oder „Step by Step“ (1990) schon in den 80ern für Kreisch-Alarm. 30 Jahre später haben die fünf Milchbubis aus Boston ihre sexy Föhnfrisuren und XXL-Shirts längst gegen Bärte und körperbetonte Muskelshirts ausgetauscht. Doch nicht nur äußerlich, sondern auch karrieretechnisch hat es im Leben der New Kids on the Block krasse Veränderungen gegeben.

Donnie Wahlberg: Er gründete ein Fleisch-Imperium

Mit seinem Bad-Boy-Image sorgte Donnie Wahlberg zu Bandzeiten noch für Schlagzeilen, heute beweist er Führungsqualitäten. Das Mikrofon tauschte er mit 25 schon 1994 gegen Drehbücher ein. An der Seite seines Filmstar-Bruders wagte Donnie sein Glück in . Nach seinem Filmdebüt mit „Kopfgeld – Einer wird bezahlen“ (1996) sicherte sich das Teenie-Idol zwar einige Rollen, doch erst mit „The Sixth Sense“ gelang ihm 1999 der wahre Durchbruch. Seit 2010 steht Donnie Wahlberg für die erfolgreiche CBS-Serie „Blue Bloods – Crime Scene New York“ vor der Kamera.

Caught in the Act: So sehen die süßen Band-Mitglieder heute aus!

Doch die Schauspielerei ist noch längst nicht das einzige was den ehemaligen Popstar mit seinem Bruder verbindet. Gemeinsam mit ihrem dritten Bruder Paul tüfteln die Wahlberg-Brüder seit 2011 fleißig an einem Burger-Imperium. Heute blicken die geschäftstüchtigen Brüder stolz auf mehr als 20 Filialen in Nordamerika. Auch hinter den Kulissen läuft es rund. Nach einer Scheidung und zwei Kindern (1993 und 2001) ist Donnie Wahlberg mittlerweile wieder frisch verliebt. Seiner Auserwählten Jenny McCarthy gab der 45-Jährige 2014 in St. Charles das Ja-Wort.

New Kids on the Block: Von Teenie-Idolen zu Familienvätern

Bis auf einen, der damals schon aus der Reihe tanzte, widmen sich heute alle Bandmitglieder vorwiegend ihren Pflichten als fürsorgliche Familienväter. So haben Donnie (2 Kinder), Jordan (2 Kinder), Joey (1 Kind) und Danny (4 Kinder) fleißig für Popstar-Nachwuchs gesorgt. Lediglich Jonathan Knight zog sich nach dem Band-Aus vollständig aus dem Rampenlicht zurück und outete sich kurze Zeit später als homosexuell. Bis zum Comeback von New Kids on the Block 2008 war der Band-Älteste als Immobilienmakler tätig. Nach mäßig erfolgreichen Solo-Karrieren hängten auch Joey McIntyre und Jordan Knight das Mikrofon an den Nagel. Während Ersterer nach dem Band-Aus in ein tiefes Loch fiel, sicherte sich Zweiterer immerhin eine Goldene Schallplatte in den USA. Mittlerweile erfreuen sich beide an ihrem Leben als Familienvater.

Gemeinsames Comeback von NKOTB und Backstreet Boys

Ob Midlife-Crisis oder Nostalgie, heute wollen die fünf Endvierziger es nochmal wissen! Unter dem ungewöhnlichen Bandnamen "NKOTBBSB" machen die einstigen Bandkollegen seit 2010 gemeinsame Sache mit den Backstreet Boys. Ausverkaufte Tourneen und ein anhaltender Rekord im Verkauf von Merchandise-Artikel geben den zwar schwer gealterten, doch noch immer ziemlich gutaussehenden Boyband- recht. Wenn das mal kein geglücktes Comeback der 80er und 90er Jahre ist!

Heute machen "New Kids on the Block" wieder gemeinsame Sache und wagen das Comeback Foto: Getty Images

Nicht nur die süßen Teenie-Idole der 80er und 90er haben sich ganz schön verändert, sondern auch ihr eigener Nachwuchs: