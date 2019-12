NSYNC: So anders sehen die süßen Teenie-Idole heute aus!

In den 90ern stürmten NSYNC weltweit die Charts und versetzten Millionen von Teenies in den Ausnahmezustand. Zwei Jahrzehnte später sind aus den süßen Teenie-Idolen längst reife Männer geworden.

Weite Jeans, bunte Sneakers und blondgefärbte Haarspitzen – so erinnern sich die meisten an die fünf Teenie-Idole von . Modetechnisch griffen die Jungs des öfteren mal daneben. Viele Jahre nach dem Band-Aus standen die einstigen Band-Kollegen bei den „ “ wieder gemeinsam auf der Bühne ­- und überraschten dort mit komplett neuem Look. In eleganten Anzügen präsentierten sie sich auf dem roten Teppich der Preisverleihung. Ja, aus den drahtigen Jungs sind echte Männer geworden! Doch was machen die fünf Teenie-Idole eigentlich heute?

25 Jahre nach ihrem Durchbruch sind die Jungs von NSYNC heute kaum wiederzuerkennen Foto: Getty Images

NSYNC heute: Was wurde aus Chris, JC, Lance, Joey und Justin?

Chris Kirkpatrick war früher vorallem für seine wilden Frisuren bekannt. Heute arbeitet der Endvierziger als Synchronsprecher noch immer im Showbiz. Nachdem der ehemalige Rastaträger 2013 seine langjährige Freundin Karly Skladany heiratete, folgte 2017 die Geburt des gemeinsamen Sohnes Nash Dylan.

Frontsänger JC Chasez versuchte sich zwar nach dem Aus als Solokünstler, scheiterte jedoch kläglich. Sein Album "Schizophrenic" avancierte rasch zum Ladenhüter. Größter Wermutstropfen ist und bleibt der bahnbrechende Erfolg seines einstigen Bandkollegens . Mit einigen kleinen Nebenrollen in -Serien wie „Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits“ oder „Las Vegas“ baute sich der US-Künstler aus Washington in den vergangenen Jahren ein zweites Standbein auf.

Auch Kollege Lance Bass wechselte nach dem Band-Aus von NSYNC zur Schauspielerei. Doch im Gegensatz zu seinem Bandkollegen JC konnte der Amerikaner aus Mississippi auf seine eigenen Fähigkeiten als Produzent zurückgreifen. Nach einigen Filmerfolgen mit "On the Line", „Chuck und Larry - Wie Feuer und Flamme“ und „Tropic Thunder“ entschied sich Lance Bass für einen erneuten Berufswechsel. So verwirklichte er sich seinen Kindheitstraum und bewarb sich um einen Platz bei einer Weltraummission. Trotz eines intensiven Trainings in Russland und einem operativen Eingriff zur Beseitigung eines Herzfehlers scheiterte das Vorhaben "Lance in Space" schlussendlich. Grund war die Absage seiner Sponsoren.

Auch liebestechnisch hat der süße Boyband-Star einige Höhen und Tiefen erlebt. Erst nach dem Band-Aus von NSYNC outete sich Lance Bass medienwirksam als schwul. 2014 heiratete der Ex-Boyband-Star endlich seine große Liebe Michael Turchin, mit dem der Sänger bis heute glücklich ist.

Nach seinem Coming Out heiratete Lance Bass seinen Ehemann Michael Turchin, auch 2019 sind die beiden noch glücklich Foto: Getty Images

Joey Fatone hat sich heute komplett von der Musik verabschiedet. 2007 nahm er an der amerikanischen Version von „Let’s Dance“ teil und belegte den zweiten Platz, doch mittlerweile lebt der Zweifach-Vater das glückliche Familienleben fernab des Rampenlichts.

Mit Abstand die größte Karriere hat bekanntermaßen Justin Timberlake hingelegt. Nach der Trennung ging‘s für ihn erst richtig los. Heute hat der Musiker aus Memphis längst Popgeschichte geschrieben und gehört zu den erfolgreichsten Sängern aller Zeiten. Mit den Blockbustern „The Social Network“ und „Runner Runner“ eroberte das Allroundtalent ganz nebenbei noch . Trotz anhaltender Karriere spielt seine Familie bis heute die wichtigste Rolle im Leben von Justin Timberlake. Seit mehr als zwölf Jahren ist der heute Enddreißiger mit seiner Schauspieler-Ehefrau glücklich. Der gemeinsamer Sohn Silas krönt 2015 das kleine Familienglück von Justin Timberlake.

