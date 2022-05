Oliver Pocher: Jetzt teilt er gegen Iris Klein aus!

Autsch! 5-fach Papa Oliver Pocher schießt nun hart gegen Löwen-Mama Iris Klein. Für ihre Teilnahme bei "Kampf der Realitystars" ließ sich die Mutter von Daniela Katzenberger am Strand in Thailand ablichten. Die Bilder die bei diesem Shooting für die Show entstanden, sind jedoch in den Augen vieler Instagram-Nutzer bereits nicht sonderlich gut angekommen und sie werfen Iris vor, sie sei zu unnatürlich rübergekommen. Natürlich musste nun auch Oliver Pocher seinen Senf zu der Diskussion hinzugeben und postete nun einen bösen Vorher-Nachher-Vergleich in seine Instagram-Story: