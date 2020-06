Paris Hilton rettet Fan das Leben

Sie spendete einem Fan 5.000 Euro und rettete ihm nach eigenen Angaben damit das Leben.

Mike Oliveri leidet unter Muskelschwund. Seine Rechnungen für die Behandlungen kann er nicht mehr bezahlen. Sie türmen sich.

Durch die großzügige Spende von Paris Hilton ist das nun kein Problem mehr.

Mike Oliveri ist unheimlich dankbar und hält das auch in einem Video fest.

Er hatte Paris Hilton in einem Nachtclub in L.A. kennengelernt und sich schnell mit der Blondine angefreundet.

"Unsere Freundschaft allein ist mehr wert als du dir jemals vorstellen könntest. Worte können gar nicht ausdrücken, wie ich mich fühle. Ich will nur sagen: Paris, ich liebe dich, vielen Dank!"

