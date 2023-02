Patricia Blanco: Jetzt zerstört Yvonne Woelke auch ihre Beziehung!

Am Valentinstag ließ Patricia Blanco durchsickern, dass ihre Beziehung mit Andreas Ellermann in der Krise stecke. Der Immobilienprofi hätte am Tag der Liebe sogar mit ihr Schluss machen wollen, doch die Tochter von Roberto Blanco ließ das nicht zu. Ihren Angeben nach sind die beiden nach wie vor ein Paar. Nun verriet die 52-Jährige jedoch auch den Grund für ihre Streitigkeiten, denn keine Geringere als Yvonne Woelke soll nun schon wieder ihre Finger im Spiel gehabt haben.