Paulina Ljubas & Tommy Pedroni: Ein Paar? Sie bricht ihr Schweigen

Paulina und Reality-TV-Star Tommy Pedroni ("Ex on the Beach", "Are you the One") waren beide Kandidaten in der dritten Staffel. Es dauerte nicht lange, bis die beiden sich annäherten. Das behauptete zu mindestens ihr Ex-Flirt Marwin. Nach der Sendung verdichteten sich die Hinweise immer mehr. Immer wieder posteten Paulina und Tommy auf Instagram Fotos von den gleichen Locations. Außerdem wanderte die ehemalige "Köln 50677"-Darstellerin kürzlich nach Nizza aus. Was für ein Zufall, dass auch Tommy dort lebt...