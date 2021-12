Pavel Trávníček: Heute hat der Aschenbrödel-Prinz viermal geheiratet!

Tiefschwarze Haare, smartes Lächeln: Als Pavel Trávníček 1973 mit nur 23 Jahren die Rolle des Prinzen in „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ ergatterte, hätte er wohl nicht zu träumen gewagt, was daraus später werden würde – der Film seines Lebens! Zuvor hatte der lebenslustige Musikstudent lediglich als Laie in einem Studentenfilm mitgewirkt. Den hatte der Regisseur gesehen und ihn vom Fleck weg engagiert. Was die Zuschauer nicht wissen: Pavel hatte einen so starken Dialekt aus seiner Heimatstadt Bren, dass er in der tschechischen Originalfassung synchronisiert wurde.