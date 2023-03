Peter Klein: Neues Statement! Jetzt platzt es aus ihm heraus

Nachdem herauskam, dass Peter Klein tatsächlich Gefühle für Yvonne Woelke entwickelt hat, brach über dem Ex der Katzen-Mama die geballte Ladung Netz-Hass herein. Auch seine einstige Stieftochter Jenny Frankhauser nannte Yvonne und ihn "Ihr zwei Ehrenlosen!". Doch jetzt will sich der 55-Jährige all das nicht mehr gefallen lassen. Er macht seinem Ärger nun in einem Statement in seiner Instagram-Story Luft und vergleicht seine Situation mit einem Haifischbecken: