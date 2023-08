Peter Klein: "Promi Big Brother"-Knaller!

In letzter Zeit spricht Peter offen über seine Sicht der Dinge und gibt fleißig Interviews. Könnte es nun auch sein, dass er bei "Promi Big Brother" auspacken will? Ein Kommentar seiner Ex Iris lässt die Fans nämlich stutzig werden! "Wenn mein Ex im Promi BB Haus sein 5678904257 zigstes Interview gibt, ziehe ich mich nicht warm an", poltert sie in ihrer Instagram-Story.

Doch ist Peter wirklich in der nächsten Staffel dabei? Nein! Wie "Bild" erfahren hat, möchte er lieber an seiner Musik arbeiten und als Sänger durchstarten. Ein Einzug in den TV-Container ist (vorerst) also nicht geplant. Aber was nicht ist, kann ja noch werden...