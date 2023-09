"Das Sommerhaus der Stars"-Ricarda Raatz: Nackt-Offensive nach der Trennung von Maurice!

Bye Bye Maurice! Ricarda Raatz genießt ihr neues Single-Leben in vollen Zügen. Nachdem noch vor Anlauf der ersten Folge im TV bekannt wurde, dass sich das "Are You The One"-Traumpaar nach ihrer Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" getrennt hat, startet Ricarda jetzt eine Nackt-Offensive. Mit diesen schlüpfrigen Bildern will sie nun Geld scheffeln.