Pietro Lombardi: Foto-Sensation! Liebes-Comeback mit seiner Laura Maria Rypa?

Jetzt sorgt Pietro Lombardi für Verwirrung. Hat er etwa wirklich eine neue Frau an seiner Seite? Nach seiner gescheiterten Ehe mit Sarah Engels war es erst eine gewisse Person, die er erstmals wieder als seine neue Freundin der Öffentlichkeit vorstellte - Netz-Beauty Laura Maria Rypa! Schon eine ganze Weile wird gemunkelt, dass sich das Ex-Paar wieder nähergekommen sein soll. Immerhin besuchten sie sogar das gleiche Gym - der Ort an dem alles begann.

In den Kommentare unter dem überraschenden Pärchen-Post wird wild spekuliert. Ist es wirklich die Hand seiner Ex? Unteranderem werden Stimmen laut, die wissen wollen: "Er hat doch schon länger wieder was mit Laura". Andere spekulieren, dass es sich ebenfalls noch um die Trauung von Pietros Schwester oder seinem befreundeten Pärchen Stefano Zarrella und Romina Palm handeln könnte. Andere glauben es könnte auch einfach nur ein Ausschnitt aus einem neuen Musikvideo des Musikers sein...

Was Pietro mit diesem Posting wirklich verkünden will, bleibt abzuwarten. Das Herzchen, das er unter das Bild setzt, spricht jedoch für sich.

Wie seine Liebesgeschichte mit seiner Ex Laura Maria begann, erfährst du im Video: