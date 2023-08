Pietro Lombardi & Julian Engels: Öffentlicher Mega-Zoff wegen Alessio!

In seiner Instagram-Story berichtete Julian, dass Alessio die ganze Nacht nicht schlafen konnte, weil er "ein gruseliges Video am Wochenende gesehen hatte." An dem besagten Wochenende war er bei seinem Vater Pietro. Der bekam von der Story natürlich sofort Wind und machte seinem Ärger auf Instagram Luft. "Nehmen wir an, Alessio hat bei uns einen Horrorfilm geschaut. Warum rufst du nicht an und sagst: 'Er konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Hat er bei euch was Gruseliges geschaut?' Nein, du postet einfach eine Story! Ist nicht korrekt. Wir können reden. Wir sind alt genug, So schreiben die Leute, dass wir unverantwortlich sind. Das kann ich so nicht stehen lassen!" Pietro hat sogar mit Julian gesprochen und ihn gebeten, den Post rauszunehmen, doch er ignorierte seinen Wunsch. Ein Unding für Pietro! Denn mittlerweile wird auch seine Verlobte Laura Maria deswegen angegriffen.