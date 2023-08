Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Baby Nummer 2! Es dauert "nicht mehr lange"

Beim Sephora Summer Club in Monheim plaudert die Verlobte von Pietro Lombardi nun aus dem Nähkästchen: "Wir sind ja nicht abgeneigt, noch ein weiteres Kind zu bekommen", verrät sie im Gespräch mit RTL: "Also wir lassen es offen… Wir sind jetzt nicht so: Ah, okay, wir müssen jetzt ein Baby bekommen." Auch wenn sich Laura und Pietro keinen Druck machen möchte, wird es "mit der Familienplanung nicht mehr lange dauern", sagt die Influencerin abschließend.

Wann das Paar ihr zweites Kind bekommen wird, steht also noch in den Sternen...