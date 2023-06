Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Große Angst um Söhnchen Leano!

Während einer Instagram-Fragerunde gesteht Laura, dass sie Angst davor hat, ihren Sohn zu früh in den Kindergarten zu bringen. "Ich weiß, dass ich hier bestimmt wieder einige negative Nachrichten bekommen werde, aber ich bin ehrlich. Ich will, dass Leano erst mit drei oder dreieinhalb Jahren in den Kindergarten geht. Davor will ich aber mit ihm in eine Krabbelgruppe, wo er dennoch mit anderen Kindern in Kontakt ist."