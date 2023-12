Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Schlussstrich nach Liebes-Aus? "Ich bin enttäuscht!"

Am Mittwochmorgen legte Laura nochmal nach. "Eine Sache möchte ich vorab klarstellen, bevor wieder spekuliert wird: Wem ich entfolge, ist allein meine Entscheidung", stellte die 27-Jährige klar. "Ich werde dieses Thema auch nicht groß machen. Allerdings hat alles einen Grund und ich muss niemandem folgen, der Unruhe stiftet. Ich habe mich nie zu diesem Thema geäußert und werde es auch vorerst nicht tun. Ich habe immer meinen Mund gehalten, obwohl ich Grund genug dazu hatte etwas zu sagen." Zum Schutz ihres Sohnes will sie das Thema "nicht an die große Glocke hängen".