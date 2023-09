Pietro Lombardi & Sarah Engels: Drama um Alessio! Der Zoff eskaliert komplett

"Mama und Papa sind heute etwas müde – der Große konnte nicht gut schlafen und hatte Angst, weil er ein gruseliges Video am Wochenende gesehen hat und war gefühlt 100 Mal wach", hatte Julian gepostet. Für Pietro ein klarer Angriff auf seine Papa-Qualitäten, denn schließlich wusste jeder, dass der Knirps das Wochenende bei ihm und seiner Verlobten Laura Maria Rypa verbracht hatte.

In seiner eigenen Story kochte der Sänger denn auch vor Wut und wandte sich direkt an Julian, warf ihm vor, nicht das Gespräch mit ihm gesucht zu haben: "Das ist nicht korrekt (…) Jetzt schreiben die Leute, wir sind verantwortungslos. Das kann ich nicht so stehen lassen." Pietro habe Julian gebeten, den Post zu löschen. Doch der hetzte stattdessen direkt zurück: "Verstehe nicht, warum du dich so angesprochen fühlst, Pietro! Es dreht sich nicht immer alles um dich."

Wenig später mischte sich dann auch noch Sarah ein und sprang ihrem Mann zur Seite: "Diese Story von Julian heute Morgen war in keinem Fall gegen irgendjemanden gerichtet oder sollte in irgendeiner Form angreifend sein. Ganz im Gegenteil sollte sie eigentlich nur zeigen, dass es ein alltägliches Thema für viele Familien ist." Außerdem hätten sie sich bereits bei Pietro und Laura entschuldigt und das Ganze als erledigt betrachtet. "Verstehe nicht, wieso man das nun so in der Öffentlichkeit austragen muss oder beleidigend wird?"

Vermutlich, weil die beiden nun mal alles öffentlich ausdiskutieren. Schließlich geraten Sarah und Pietro immer wieder via Instagram aneinander, wenn es um ihren Sohn geht. Armer Alessio!