Pippi Langstrumpf: So sieht "Tommy" heute aus!

Sie waren das wohl süßeste Trio der 60er Jahre: Pippi Langstrumpf, Annika und Tommy Settergren! Die drei Kids erlebten spannende Abenteuer und lockten die Kinder vor die Bildschirme. Mit ihren Rollen wurden die drei Darsteller Inger Nilsson, Maria Persson und Pär Sundberg zu großen Stars. Neben Pippi schwärmten die Mädels damals vor allem für den süßen Blondschopf Tommy! Doch was macht Pär eigentlich heute?

Pär war 13 Jahre alt, als er in die Rolle von Pippis Freund schlüpfte. Doch so schnell seine Karriere begann, so schnell endete sie auch wieder. Pär hängte die Schauspielerei sofort wieder an den Nagel und erlernte einen kaufmännischen Beruf.

Pippi Langstrumpf: So sieht "Tommy"-Darsteller Pär Sundberg heute aus Screenshot/ RTL

Bei Stern TV erklärte er vor einigen Jahren: "Maria und Inger sprachen viel darüber und haben Theaterschulen besucht, aber ich ging weiter zur Schule, habe an der Universität studiert. Nochmal: Ich war nie ein Schauspieler. Ich durfte bei einer tollen Sache dabei sein, aber ich war nie ein Schauspieler." Heute ist er 59 Jahre alt und leitet eine Instore-Marketing-Firma in Malmö.

Der Ex-Kinderstar vermisst die Schauspielerei

Trotzdem war die Zeit vor der Kamera damals eine ganz besondere für ihn. "Natürlich haben mich diese Jahre beeinflusst. Für mich sehr positiv. Ich meine, es war eine absolute Fantasiewelt. Filme zu drehen, in der Welt rumzureisen, als Kind. Es war wie zum Mars fliegen. Eine komplett andere Welt", grinst er. Denn das Lausbuben-Grinsen von damals ist auch heute noch geblieben. Auch wenn Tommy längst ein Mann ist...

