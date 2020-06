"Popstars" kommt mit 10. Staffel und gemischter Band

Die soll nun im Sommer zu Ende gehen.

Eine komplett neue Jury aus Ex-Kandidaten geht an den Start.

Wie immer mit dabei "Popstars"-Urgestein Detlef D! Soost (41).

Dazu kommen "No Angels"-Sängerin Lucy(36), Ex-"Monrose"-Mitglied Senna (32) und Ross Anthony (37) aus der auch bereits aufgelösten Band "BroSis".

In Staffel Nummer zehn soll eine gemischte Band gesucht werden. Die letzte dieser Art wurde 2004 mit "Nu Pagadi" gefunden.

Auch danach machte "Popstars" eine Pause.

Immerhin dauerte der Erfolg der Band kaum länger als das dazugehörige Casting.

In zwölf Jahren gingen bisher nur zwei rentable Gruppen hervor: im Jahr 2000 die Girl-Band "No Angels" und 2006 "Monrose".

