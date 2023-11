Prinz Frederik & Prinzessin Mary: Nun reagiert der Palast auf die Affären-Gerüchte!

Doch wie viel ist an den Affären-Gerüchten wirklich dran? Möglicherweise weniger als ursprünglich gedacht. Denn während sich das dänische Königshaus zunächst in Schweigen hüllte, sprach Genoveva Casanova selbst über die Gerüchte. Gegenüber dem Magazin "Hola!" verkündete sie: "Ich leugne kategorisch die Aussagen, die auf eine romantische Beziehung zwischen Prinz Frederik und mir schließen lassen. Jede Aussage dieser Art entzieht sich nicht nur völlig der Wahrheit, sondern stellt die Fakten auch in böswilliger Weise falsch dar. Dies liegt bereits in den Händen meiner Anwälte, die sich um die entsprechenden Schritte kümmern werden, um mein Recht auf Ehre zu schützen."

Nun zieht auch der dänische Palast nach und ließ laut "SE og HØR" verlauten: "Wir pflegen seit Jahren die Richtlinie, dass wir Details in Bezug auf den Datenschutz nicht kommentieren oder bestätigen. (...) Wir möchten unsere Verpflichtung betonen, die Privatsphäre von Familienmitgliedern des Königshauses, einschließlich des Kronprinzen, zu respektieren." Eine klare Dementierung klingt irgendwie anders...