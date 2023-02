Prinz Harry: Familien-Drama - Er ist bitter enttäuscht!

Prinz Harry habe laut des Insiders gehofft, dass seine royale Familie zur Einsicht kommt und sich bei ihm und Herzogin Meghan entschuldigt. Es heißt weiter: "Er hatte gehofft, dass seine Familie, insbesondere William, ihre Karten auf den Tisch legen und ein offenes Gespräch mit ihm führen würden, aber sie haben keine Fortschritte gemacht". Für den Vater von Archie und Lilibet gäbe es keinen anderen Weg mehr, die Probleme aus der Welt zu schaffen, als in privaten Gesprächen abseits der Öffentlichkeit, denn Eines versichert der Insdier: "Trotz allem, was passiert ist, will Harry seine Familie in seinem Leben haben."

Welche Geheimnisse der Ex-Royal noch hütet, erfährst du im Video: