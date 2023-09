Prinz Harry: Schwere Vorwürfe 26 Jahre nach dem Tod von Diana

Der 38-Jährige ist fest davon überzeugt, dass Paparazzi durch ihre Verfolgungsjagd im Pariser Tunnel seine Mutter mutwillig und bewusst in den Tod getrieben hätten. Aber damit nicht genug: Er gibt mit seiner Mord-Theorie auch seiner eigenen Familie indirekt die Schuld, erpresst sie damit! Seine Behauptung: Die Royals hätten seine Mutter nach der Scheidung von seinem Vater im Jahr 1992 nicht mehr beschützt. Und Harry macht gleich das nächste Fass auf, denn er selbst verlor mit seinem Ausstieg aus dem Königshaus das Recht auf polizeilichen Personenschutz. Der Auswanderer-Prinz muss also selbst für seine Leibwächter blechen – und das ist teuer. Mit allen Mitteln setzt er seine Familie unter Druck. "Meine größte Sorge ist, dass sich die Geschichte wiederholt", spielte er auf Dianas Tod an und behauptete sogar, in New York im Taxi mit seiner Meghan von Fotografen verfolgt worden zu sein. Die Polizei allerdings widersprach seinen Aussagen.

Das alles hätte Diana sicher nicht gewollt! Und das hat auch sein Vater Charles nicht verdient. Harry hat den Royals durch sein Buch und seine Skandal-Interviews schon genug geschadet. Was muss der König als Nächstes fürchten?

Ja, der frühe Tod seiner Mama hat Harry für immer traumatisiert. Trotzdem darf er sich heute nicht mehr wie der verstörte zwölfjährige Junge von damals aufführen!