Prinz Harry & Herzogin Meghan: Scientology-Schock! Jetzt ist alles verloren

Denn auf der Suche nach neuen Freunden in Hollywood sollen die Sussexes sich nun an Schauspieler John Travolta gewendet haben. "Sie hatten ein nettes Kennenlernen und verstehen sich wirklich sehr gut", verrät ein Insider gegenüber "Page Six". Nachdem die erste Begegnung bei einer Veranstaltung, auf der es um Harrys Enthüllungs-Biographie ging, offenbar vielversprechend verlaufen war, wurden die drei jetzt Medienberichten zufolge während einer Veranstaltung für die "Archewell Foundation" in Los Angeles zusammen in der exklusiven Polo-Lounge des "Beverly Hills Hotel" gesichtet.

Doch eine Freundschaft mit dem Filmstar kann fatale Folgen für Harry und Meghan haben: John ist seit Jahrzehnten bekennender Scientologe, hat in der Vergangenheit schon etliche Promis für die Sekte rekrutiert. Kaum denkbar, dass er es nicht auch bei den Sussexes versuchen wird. Immerhin wären die Ex-Royals ein perfektes Aushängeschild für die umstrittene Glaubensgemeinschaft. Hinweise, dass Harry und Meghan Interesse an Scientology haben könnten, gibt es bislang zwar nicht. Aber das könnte sich durch eine nähere Beziehung zu Travolta ändern...