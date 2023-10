Prinz Harry & Herzogin Meghan: Überraschende Wende 5 Monate nach dem Schock!

Fünf Monate, nachdem sie sich in New York als Opfer einer wilden Paparazzi-Verfolgungsjagd sahen, kehren Prinz Harry und Herzogin Meghan in den Big Apple zurück. In der kommenden Woche werden sie am ersten Gipfeltreffen ihrer Archewell Foundation teilnehmen, berichtet das US-Magazin "People". Dazu seien vor allem Eltern eingeladen, deren Kinder von Auswirkungen der sozialen Medien betroffen sind.