Prinz Harry: Versöhnung ausgeschlossen! Harter Korb von Vater König Charles

Prinz Harry nimmt seit seinem royalen Exit, kein Blatt mehr vor den Mund. Immer wieder packt er neue Details zu seiner königlichen Familie aus. Auch in der neuen Netflix-Serie "Heart of Invcitus" gerät er wieder in Plauderlaune. Zu viel für Vater König Charles? Obwohl sein Sohn nun nach England reist, kommt es wohl nicht zu einer Aussprache zwischen den beiden Royals. Will Charles gar keine Versöhnung?