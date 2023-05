Prinz William & Prinzessin Kate: Zuckersüße Neuigkeiten!

Auf Social Media geben Prinz William und seine Gattin Prinzessin Kate immer mal wieder überraschend private Einblicke in ihr royales Leben. So auch jetzt, als sie ein zuckersüßes Foto ihrer Tochter Prinzessin Charlotte teilten. Anlässlich ihres achten Geburtstages machten sie ihren Fans mit einem neuen Foto ihrer Kleinen eine Freude - so groß ist die Tochter von William und Kate schon: