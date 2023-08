Prinzessin Amalia: Neue Bedrohung! Wann hat der Albtraum endlich ein Ende?

Zur Erinnerung: 2016 wurde Wouter G. aus Zwolle (Holland) in einem verwirrten Zustand auf dem Gelände der Villa Eikenhorst in Wassenaar gesichtet, wo die Königsfamilie damals lebte. Er behauptete, mit Amalia verabredet zu sein. Vier Jahre später wurde die Königstochter erneut von dem irren Ex-Soldaten bedroht. Via Social Media kontaktierte der heute 34-Jährige sie, um ihr auf übelste Weise mit Vergewaltigung und Mord zu drohen. G. wurde daraufhin zu drei Monaten Haft und einer maximal vierjährigen Zwangstherapie verurteilt – die Ende 2024 vorbei ist. Doch schon jetzt könnte der Mann Amalias Leben wieder zur Hölle machen...

Denn obwohl er sich noch in Therapie in einer TBS-Klinik befindet, treibt er bereits sein Unwesen in den sozialen Netzwerken. Die Illustrierte "Story" konnte vor Kurzem mühelos Kontakt mit ihm auf Facebook aufnehmen. Zwar lehnte Wouter ein Interview ab, bat stattdessen um Wahrung seiner Privatsphäre. Aber reicht das als Indiz für seine Genesung? Ist er wirklich therapiert? Unklar. Schon im Dezember 2020 beteuerte er, keine weitere Behandlung mehr zu benötigen – das Gericht entschied anders, verlängerte seine Zwangstherapie sogar um zwei Jahre. So oder so: Dass ihr Stalker bald wieder auf freiem Fuß ist, dürfte Amalias Alltag alles andere als vereinfachen. Es scheint vielmehr so, als müsste die Thronfolgerin wegen ständig neuer Bedrohungen weiterhin ein Leben in Angst führen…