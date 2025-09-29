„Promi Big Brother” 2025: Diese Stars ziehen ein!
„Promi Big Brother” kehrt zurück! Jetzt wurden weitere Bewohner der Promi-WG enthüllt.
"Promi Big Brother" kehrt auch 2025 wieder zurück.
In Kürze heißt es wieder: 24 Stunden Kameras, keine Privatsphäre und ein knallharter Überlebenskampf um Sympathien, Luxus und am Ende den Sieg.
„Promi Big Brother” gilt längst als Königsklasse der Reality-Formate und sorgt in jeder Staffel für Streit, Tränen, Intrigen und echte Überraschungen. Umso größer war die Spannung, wer in diesem Jahr als Erstes einzieht.
Eine Wollny wagt das Experiment
Die erste Kandidatin ist Sarah-Jane Wollny (26). Bekannt wurde sie durch die Kult-Dokusoap „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie”. Dort wuchs sie vor den Augen der Zuschauer inmitten von 12 Geschwistern auf.
Nun stellt sich die 26-Jährige einer ganz anderen Herausforderung: dem Leben auf engstem Raum mit fremden Menschen. „Ich hoffe, dass die Leute mich nicht mehr als dumme, naive Maus sehen, sondern als starke Frau”, verrät sie. Ihre Mutter Silvia gewann 2018 die Show – tritt Sarah-Jane nun in ihre Fußstapfen?
Vom Bachelor ins Big-Brother-Haus
Auch Andrej Mangold (38) zieht ein. Der ehemalige Rosenkavalier sorgte 2019 bei „Der Bachelor” für Herzklopfen und Schlagzeilen. Später folgten weitere Reality-Auftritte – darunter das berüchtigte „Das Sommerhaus der Stars”.
Jetzt will der 38-Jährige in Sat.1 zeigen, dass mehr in ihm steckt: „Mein Ziel ist es, ein Mitbewohner zu sein, über den man sagt: Das ist ein feiner Kerl.” Doch gleichzeitig stellt er klar: „Ich bin gekommen, um zu bleiben und will im Container am Ende das Licht ausmachen.”
Diese Kandidaten sind 2025 noch dabei
Nach einigen Spekulationen hat Sat.1 weitere Namen für „Promi Big Brother” 2025 bekanntgegeben. Auch sie wagen dieses Jahr das Experiment:
Nach Sarah-Jane Wollny und Andrej Mangold und Co. sickern immer mehr neue Bewohner:innen für die berühmte Pomi-WG durch. Jetzt wurden weitere Namen bestätigt. Diese Teilnehmer:innen sind 2025 ebenfalls dabei:
Sänger und Ex-Mann von Sarah Connor, Marc Terenzi.
„taff“-Star Pinar Sevim.
„Love Island“-Star und ehemaliger „The 50”-Gewinner Paco Herb.
Schauspielerin und Reality-TV-Bekanntheit Doreen Dietel.
Der österreichische Social-Media-Star Erik aka SatansBratan.
Sänger und Sohn von Schlager-Legende Wolfgang Petry, Achim Petry.
Ex-„Temptation Island“-Kandidatin Christina Dimitriou feiert ihr TV-Comeback nach der Baby-Pause.
Michael Naseband, TV-Kommissar von „K11 – Kommissare im Einsatz“.
TikTokerin Karina2you
Trash-TV-Ikone Laura Blond, die aktuell noch bei „Love Island VIP“ nach der Liebe sucht.
Neben diesen bereits bestätigten Kandidaten gibt es auch weitere Gerüchte. So wird gemunkelt, dass auch Jimi Blue Ochsenkecht in den Container ziehen wird. Sat.1 hat das aber bislang weder bestätigt noch dementiert.
In wenigen Tagen geht's los
Los geht’s am 6. Oktober, live in Sat.1 und auf Joyn. Moderiert wird das Spektakel erneut von Marlene Lufen (54) und Jochen Schropp (46). Direkt im Anschluss laden Melissa Khalaj (36) und Jochen Bendel (57) wieder zur „Promi Big Brother – Late Night Show” ein.
Dazu gibt es wie gewohnt den 24-Stunden-Livestream auf Joyn und jede Nacht Bilder direkt aus dem Container im TV.