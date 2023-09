Queen Elizabeth: Entsetzen in England! Kommt nun die Wahrheit über ihren Tod ans Licht?

Es ist unfassbar, was nun über den Tod von Queen Elizabeth II. ans Licht kommt! Wie die "Freizeitwoche" nun berichtet, weiß der Autor und Palastkenner Gyles Brandreth: "Ich habe gehört, dass die Queen auch an Knochenmarkkrebs litt, was ihre Müdigkeit, ihren Gewichtsverlust und ihre Mobilitätsprobleme erklären würde." Doch in ihrem Totenschein steht nichts davon! Wollte Elizabeth bis zuletzt ihr stilles Leiden geheim halten? Sie galt immer als diszipliniert, zäh und stark – Schwäche zuzugeben kam für sie nie infrage.

Trotzdem ist man in England entsetzt! Doch Gyles Brandreth versucht, die Wogen zu glätten. Er ist überzeugt: "Die Wahrheit ist, dass Ihre Majestät wusste, dass ihre verbleibende Zeit begrenzt war. Sie akzeptierte es mit all der Anmut, die man erwarten würde." Fest steht: Woran auch immer sie gestorben ist, die Queen wird unvergessen bleiben!