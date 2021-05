Queen Elizabeth: So sieht ihr neues Leben ohne Prinz Philip aus

Prinz Philip war am 17. April 2021 in der St.-George’s-Kapelle von Schloss Windsor beigesetzt worden. Im November hätten die Queen und ihr Gatte den 74. Hochzeitstag gefeiert. Nun bleibt sein Platz am Frühstückstisch leer und die Königin trinkt ihren frisch aufgebrühten Earl Grey Tee allein. Es ist immer noch so ungewohnt still. Doch dann geht Queen Elizabeth hinaus an die frische Luft zu ihren geliebten Pferden, streicht ihnen über die Nüstern und setzt sich auch noch selbst in den Sattel. Das gibt ihr Kraft. Jetzt sah man, wie sie in ihrem hellen Kapuzenmantel Philips angespannte Kutsche inspizierte, die nach seinen Plänen gebaut wurde. Wie gern hatte er auf dem Kutschbock gesessen und eine Tour gemacht! Erinnerungen voller Wehmut.