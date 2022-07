Queen Elizabeth II.: Grund für Foto-Verbot beim Treffen mit Lilibet enthüllt!

Laut der britischen Zeitung "Telegraph" hat es einen ganz besonderen Grund, wieso die Queen so sehr darauf beharrte, den Moment des Kennenlernens mit ihrer Urenkelin Lilibet nicht von Kameras begleiten zu lassen. Die Monarchin litt an diesem Tag angeblich an einem blutunterlaufenen Auge. Klar, dass sie da nicht unbedingt öffentlich abgelichtet werden will - schon gar nicht bei dem ersten Zusammentreffen mit der Tochter ihres Enkel Prinz Harry. Ihm und seiner Frau Herzogin Meghan teilte sie deswegen mit, dass sie nicht "auf öffentlichen Bildern" erscheinen wolle, wie die Royal-Expertin Camilla Tominey gegenüber "Telegraph" verriet. Weiter berichtet sie: