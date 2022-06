Queen Elizabeth II.: Schock! Blitzeinschlag kurz vor Flugzeug-Landung

Laut Berichten der "The Sun", befand sich die Queen gerade auf dem Rückweg nach London, wo die Vorbereitungen für ihr 70. Thronjubiläum auf Hochtouren laufen. Doch diese Schock-Nachricht sorgte nun für große Sorge! Der Rückflug verlief nicht ganz nach Plan, denn der Jet der Monarchin geriet kurz vor der Landung in ein Gewitter. Neben Regen und Hagel sorgte dann auch noch ein ein Blitz, der in das Flugzeug in dem die Queen saß einschlug, dafür, dass der Landeanflug abgebrochen werden musste und es für Queen Elizabeth II. wieder hoch in die Luft ging. Ganze 15 Minuten kreiste der Jet über der Landebahn bis der Pilot das royale Oberhaupt sicher zu Boden bringen konnte.

Doch der Buckingham Palace gibt Entwarnung - zwar bestätigte er den Landungsabbruch, betont jedoch, dass Queen Elizabeth sich nie in Sicherheitsgefahr befand: