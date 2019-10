Ralf Dümmel & Anna Heesch: Bittere Vorwürfe! Jetzt kommt alles raus

Sie mag den Luxus, er hat das Geld! (52) und (48) sind seit 2013 liiert. Nach sechs Jahren drängt sich nun jedoch ein schlimmer Verdacht auf: Liebt sie nur seine Millionen?

Ralf Dümmels Freundin Anna Heesch liebt das Luxus-Leben

In einem Interview mit "Closer" sprachen der "Höhle der Löwen"- Star und seine Freundin jetzt über seinen Job als Investor. ,,Anna wünscht sich immer, dass Prada mal in die Sendung kommt", erzählte er. Sie entgegnete daraufhin: ,,Ja! Prada, Chanel und Balmain wären klasse!" Außerdem fordert die Blondine von dem Unternehmer, dass er bei einem ,,Handtaschen-Deal" oder einem Gründer mit ,,schönem Schmuck" zuschlagen soll. ,,Und sollte ich das nicht tun, gibt's richtig Ärger zu Hause!", erklärte der Millionär. Und auf die Frage, ob Anna auch eine Idee für die Höhle der Löwen hätte, stellte Ralf gleich klar: ,,Es wird schwer werden, einen Deal bei mir zu kriegen. Denn dafür will sie sicherlich viel zu viel Geld!" Ja, Kohle spielt in Annas Leben offenbar eine große Rolle...

