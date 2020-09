Nico Rosberg & Frau Vivian Sibold: So anders erziehen sie ihre Kinder

Auch nach fast zwei Jahrzehnten und der Geburt ihrer zwei Kinder Alaïa und Naila sind Nico Rosberg und seine Frau noch immer ein Herz und eine Seele. Selbst die langjährige, beruflich-bedingte Fernbeziehung konnte ihrer Liebe bislang nicht schaden. Vielmehr noch hat ihr gemeinsamer Lebensentwurf, der viele Reisen vorsah, die beiden noch enger zusammengeschweißt. Als Rennfahrer in der Formel 1 verbrachte Nico Rosberg im Laufe seiner 20-jährigen Karriere mehr Zeit im Ausland als in der Heimat. Doch wer jetzt denkt, Vivian Sibold spielt zu Hause brav die Hausfrau, der täuscht sich. Die Hamburgerin absolvierte ihr Studium der Innenarchitektur in den internationalen Metropolen New York und Mailand, bevor sie nach ihrem Umzug in Monaco die Agentur „Maison V“ gründete.