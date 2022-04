Rich Nana: So skrupellos brachte sie ihre Ehemänner um ihr Vermögen

Ja, richtig gehört: Dank ihrer zwei toten Ehemänner sitzt Rich Nana heute auf einem Vermögen in Millionen-Höhe. Da bleibt selbst alteingesessenen Reality-TV-Profis wie "Love Island"-Sternchen Elena Miras und Ex-Bürgermeister Ronald Schill kurz die Luft weg. Mit einer derart bewegten Lebensgeschichte hat am Starstrand niemand gerechnet. Was steckt dahinter?

Gemeinsam mit ihrer Mutter wanderte die Rapperin, die mit echtem Namen Diana Foster heißt, im Alter von 15 Jahren aus der tschechischen Heimat nach Deutschland aus. Fünf Jahre später starb ihre Mutter und die junge Diana zog es in die reiche Schweiz, wo sie ihre angestrebte Gesangskarriere vorantreiben wollte. „Ich wollte schon immer singen, landete aber in einem Striptease-Lokal in der Zürcher Innenstadt“, resümiert sie heute im Gespräch mit "20min.ch".

In den illustren Stripper-Kreisen lernte sie den Millionär Walter Foster kennen. Die beiden heirateten, doch leider hielt die Ehe kürzer als gedacht. Nur drei Monate nach der Hochzeit begann Ehemann Nummer eins Selbstmord im Zürcher Nova Park, dem heutigen Hotel Crowne Plaza.