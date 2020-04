Ronald Schill privat: So lebt der Frauenheld in Brasiliens Slum

Früher war er Innensenator und Zweiter Bürgermeister von Hamburg, heute ist Ronald Schill ein echter Trash-TV-Star und Frauenversteher. Auch abseits von „Promis unter Palmen“ genießt Richter Gnadenlos an Rios Copacabana Sonne, schöne Frauen und das lockerleichte Leben eines Auswanderers. Doch wie lebt es sich eigentlich in einer Favela?

Während die einen fleißig Champagner trinken und dabei ordentlich streiten, flirtet und baggert sich geschickt durch die Luxusvilla von „ unter Palmen“. Ob alt oder jung, immer wieder müssen die Promi-Damen seinen Grapsch-Attacken ausweichen. Wer wie Janine trotzdem lange genug bei ihm ausharrt, der erfährt auch ein paar intime Anekdoten aus dem bewegten Leben des ehemaligen Politikers. Und die haben es in sich! Doch wie lebt es sich für den frauenverrückten Schwerenöter wirklich in Rio?

Richter Gnadenlos und das Kokain

Heute kennt Ronald Barnabas Schill die Trash- -Landschaft wie seine Westentasche. Doch das war nicht immer so! Mit dem Staatsexamen in der Tasche legte der Hanseat in den 90er Jahren eine steile Karriere als Anwalt und Richter hin. Seine harte Hand in der Strafgesetzgebung verschaffte dem Juristen am Amtsgericht Hamburg schnell den Spitznamen „Richter Gnadenlos“. Knallhart räumte Ronald Schill jedes Hindernis aus dem Weg, gründete eine eigene Partei und sicherte sich 2001 sogar den Titel des Innensenators und Zweiten Bürgermeisters von Hamburg. Doch so rasant wie es bergauf ging, so schnell ging es auch wieder bergab. Schuld war natürlich das Koks!

So lebt Ronald Schill heute in einem Favela in Brasilien

Seit nunmehr 13 Jahren genießt Richter Gnadenlos sein ganz persönliches „La Vida Loca“ an der sonnigen Copacabana von Rio de Janeiro. Nachdem ein Kokain-Skandal 2011 seine politische Karriere frühzeitig beendete, hat sich Ronald Schill in Brasilien in einer waschechten Favela niedergelassen. Dort lässt es sich der Rentner heute trotz durchschnittlicher Pension gut gehen: „Mit knapp 2.000 Euro monatlichem Pensionsgeld bin ich in der Favela, in der ich lebe, reicher als 98 Prozent der Menschen, die dort leben, aber ärmer als die Drogenbarone.“ Angst vor Kriminalität und Korruption? Doch nicht in seinem Elendsviertel!

In Brasilien nennt Ex-Politiker Ronald Schill heute die Favela der Copacabana sein Zuhause Foto: Facebook/@Ronald Schill

Lieber genießt der 61-jährige Auswanderer das süße Nichtstun. „Ich schlafe morgens aus und frühstücke dann mit Blick auf den Zuckerhut, den Strand der Copacabana und den Strand von Ipanema, sehe das Meer, die Inseln und die auf Reede liegenden Schiffe. Auch nach so langer Zeit erfreue ich mich immer noch jeden Tag neu an dieser spektakulären Landschaft. Dann gehe ich 570 Stufen zu Fuß nach unten, spiele am Strand Beachtennis und umschwimme einen wellenumtosten Felsen. Anschließend gehe ich essen, treffe Menschen und genieße das Leben mit ihnen,“ schildert Ronald Schill sein Luxusleben unter der Sonne Brasiliens.

Ronald Schill: Seine Freundin ist nur eine von mehreren Frauen

Das weibliche Geschlecht spielt in Ronald Schills Leben schon immer eine große Rolle. Insbesondere die „wunderbar unkomplizierten Frauen“ in Brasilien üben einen besonderen Reiz auf den nordischen Frauenversteher aus. Auch bei „Promis unter Palmen“ nimmt der betagte Ex- kein Blatt vor den Mund. „In meiner besten Zeit damals als Senator hatte ich 50 Premieren pro Jahr, also jede Woche eine neue Frau. Weil ich da so begehrt war, wie ein Cornetto Erdbeer. Die Frauen reizt das Geld, oder die Macht“ plauderte er gegenüber Janine Pink aus dem Nähkästchen. Mit seiner aktuellen Freundin führt Roland Schill bereits seit fünf Jahren eine eher „lockere“ Beziehung. Der eine oder andere Ausrutscher ist natürlich trotzdem erlaubt.

Frauenversteher Ronald Schill umgibt sich gern mit mehr als nur einer Freundin Foto: Facebook/@Ronald Schill

Ronald Schill: Ein Politiker im Trash-TV-Sumpf

Und da das Leben in einer brasilianischen Favela manchmal doch etwas eintönig werden kann, hat sich Richter Gnadenlos einfach einen amüsanten Job zum Rente aufbessern gesucht. Ob bei „Promi – Das Experiment“ (2014) oder „Goodbye Deutschland“ (2015), der Ex-Politiker ist ein gern gesehener Gast im deutschen Fernsehen. Mit jedem Format lichtete sich nicht nur sein Haar, sondern auch die Anzahl seiner Kleidungsstücke, so dass der ehemalige Politiker 2016 sein Glück in der Nackt-Dating-Show „Adam sucht Eva“ wagte. Auch bei „Promis unter Palmen“ stellt Ronald Schill 2020 sein Wissen über das weibliche Geschlecht mit Vorliebe der Allgemeinheit zur Verfügung.

