Robert Geiss: Fremd-Flirt! Was geht mit da mit der Maklerin?

Als sich das Auswanderer-Pärchen die Immobilie ansehen geht, wirft Robert nämlich nicht nur ein Auge auf das zu besichtigende Objekt sondern besonders auch auf die Maklerin, die es ihnen zeigt. Fern ab von einer neutralen, professionellen Besichtigung, startet Robert immer wieder Flirtversuche mit der hübschen Brünetten - und das direkt vor den Augen seiner Frau Carmen. Die wirkt zunehmend genervt. Immerhin sind in Dubai Vielehen erlaubt.

Doch Carmen schockt bei ihrem Robert wohl gar nichts mehr. Obwohl ihr Millionärsgatte der Maklerin dann auch noch mit viel Körperkontakt einen Vorsprung hinabgehen hilft, bleibt sie am Ende doch gelassen und nimmt ihrem Robert diesen Fremd-Flirt wohl nicht all zu übel. Nach so vielen gemeinsamen Jahren kennt sie ihren Mann in und auswendig - da ist der ein oder andere Flirt mit einer anderen wohl keine große Sache.

