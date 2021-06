Beim FC Bayern München bildet Leon Goretzka an der Seite von Joshua Kimmich und Thomas Müller das Herz des Mittelfeldes. Auch privat verstehen sich die drei Fußballer ausgezeichnet! Doch während seine Mannschaftskollegen ihre Frauen Lina Meyer und Lisa Müller stolz der Welt präsentieren, hält sich der Stürmer in Liebesfragen bedeckt. Lange blieb Leon Goretzkas Freundin Mathea Fischer sein süßes Geheimnis, doch spätestens nach seinem starken Auftritt im Spiel gegen Ungarn hat sich das geändert. Auch wenn die hübsche Brünette im Allianz Stadion in München nicht entdeckt wurde, gerät sie immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Ab und an landet dann doch einmal ein Foto von Mathea Fischer in der Presse, so wie 2020 beim Testspiel Schalke 04 gegen Gelsenkirchen. Und es gibt wirklich keinen Grund sich zu verstecken. Mit ihren langen braunen Haaren und ihren dunklen Augen ist die Freundin von Leon Goretzka eine wahre Schönheit.