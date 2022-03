Roland Kaiser: Pleitedrama! Er kann von seiner Rente nicht leben

In der Talkshow "Riverboat" geriet Roland Kaiser nun in Plauderlaune und gab dabei einen sehr privaten Einblick in seine Finanzen! So berichtet Roland nämlich, dass seine staatliche Rente so gering ausfällt, dass er davon nicht leben könnte. Roland offenbart: "Ich habe zu früh aufgehört zu kleben." Wow! Ehrliche Worte, die man so von dem Sänger gar nicht vermutet hätte. Um Geld um sich der Schlagerstar jedoch keine Gedanken machen. Schließlich ist es kein Geheimnis, dass der 69-Jährige nach wie vor ganze Konzerthallen füllt und auch so mit seiner Arbeit auf der Überholspur unterwegs ist. Seine Schäfchen hat er somit sicherlich schon lange ins Trockene geholt!

Ob uns Roland in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten aus seinem Privatleben versorgen wird? Wir können gespannt sein...