Roy Black: Sein Sohn Torsten Höllerich kämpft um sein Leben

Er war erst 48 Jahre jung, als er einsam in seiner kleinen Fischerhütte in Bayern starb. Offizielle Todesursache damals: Herzversagen. Das alles ist 33 lange Jahre her, aber nun kommt heraus: Roy Black (†) hat sein Herzleiden vererbt. Torsten Höllerich, der Sohn des großen Schmusesängers, ist todkrank!