Sam Dylan: Nächste Dschungelprüfung - Darum wird er so häufig gewählt!

In jeder Staffel gibt es einen Star, der öfter als alle anderen in die Prüfungen gewählt wird. OB Georgina Fleur oder Daniela Bücher - sie alle hat es erwischt, weil die Zuschauer gerne sehen, wie sich bestimmte Promis quälen. Und zwar die, die am meisten umstritten sind. Und dazu gehört auch Sam! Er lästert, stichelt und gibt sich gerne als Diva - viele lieben ihn, andere fühlen sich einfach nur genervt von ihm! Und vor allem die, wollen ihn mit den Prüfungen ein bisschen quälen und wählen ihn deswegen rein. Umso öfter Sam die Prüfung nicht besteht, desto größer ist die Gefahr, dass er wieder reingewählt wird. Und das könnte sehr oft passieren. Wie oft? Das wird sich noch zeigen. Es ist aber gut möglich, dass Sam am Ende Prüfungs-Rekord-König wird ...

