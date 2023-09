Sarafina & Peter Wollny: Babyhammer! "Jetzt sind wir bald zu sechst"

Wenig später wurde auch die restliche Familie eingeweiht. "Mama haben wir es den Abend noch erzählt. Den anderen haben wir es den nächsten Tag erzählt. Wir haben T-Shirts für die Jungs machen lassen, wo draufsteht: Ich werde großer Bruder 2023", erinnert sich Sarafina. Doch ihre Geschwister standen erstmal auf dem Schlauch. "Das war so lustig. Die haben am Anfang nicht gecheckt, was auf diesen T-Shirts steht." Doch irgendwann fiel dann doch der Groschen. "Die haben sich alle richtig gefreut. Da flossen auch ein paar Tränchen."