Sarafina & Peter Wollny: Noch ein Zwillings-Hammer? Peter kann es nicht glauben

In der neuen Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie", die bereits vor einiger Zeit gedreht wurde, befindet sich Sarafina mitten in der Schwangerschaft. In vier Monaten soll ihr Baby auf die Welt kommen. Die Geburt soll im Gegensatz zu den Zwillingen in der Türkei stattfinden. "Ich würde es gerne hier machen. Dass wir überhaupt auf den Gedanken gekommen sind, war, weil das Baby in den Sommerferien auf die Welt kommt. Die Familie ist in der Sommerzeit in der Türkei. Die Zwillinge fühlen sich hier pudelwohl", erklärt Sarafina. Außerdem können die beiden dann auf die Hilfe von Silvia und Co. zählen.