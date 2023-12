Sarafina Wollny: Babydrama um Tochter Hope Angel!

Tocher Hope Angel Silvia ist der ganze Stolz von Sarafina Wollny! Am 23. Juli 2023 kam die Kleine per Kaiserschnitt auf die Welt und machte das Familienglück perfekt. Nach den Zwillingen Emory und Casey ist Hope das dritte Kind von Sarafina und Ehemann Peter. "Vor vier Jahren hätten wir nicht gedacht, dass wir jemals Eltern werden und heute schauen wir auf unsere drei Wunder. Nichts wird unsere Liebe zu euch je in Worte fassen können", schwärmte sie erst kürzlich auf Instagram. "Wir sind überglücklich und einfach dankbar." Immer wieder lässt Sarafina die Fans via Instagram an ihrem Familienleben teilhaben. Doch der neueste Post sorgt für Ärger bei den Fans...